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Вызывает наркотическую зависимость: учёные нашли опасность в усилителе вкуса

Вызывает наркотическую зависимость: учёные нашли опасность в усилителе вкуса

Самая популярная пищевая добавка оказалась самой опаснойВыявлена тревожная связь между употреблением глутамата натрия и формированием зависимости, которая схожа с наркотической.

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