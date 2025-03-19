В краже золотого унитаза из поместья Черчилля признали виновными двух человек

Оксфордский королевский суд признал двоих британцев виновными в краже золотого унитаза стоимостью £4,75 млн из родового имения герцогов Мальборо — Блейнхеймского дворца, в котором родился Уинстон Черчилль.
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