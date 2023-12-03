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Аргументы и Факты

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The Guardian: Израиль задействовал ИИ «Евгангелие» для ударов по ХАМАС

The Guardian: Израиль задействовал ИИ «Евгангелие» для ударов по ХАМАС

В последние время израильские военные начали использовать рекомендации ИИ «Евангелие» для ударов по домам, где живут боевики, эксперты выражают опасение по поводу выбранной тактики, пишут британская газета The Guardian и израильская Local Call.

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