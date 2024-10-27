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Макс Ферстаппен: «Думаю, меня ждет еще один штраф за замену двигателя»

Ферстаппен ожидает еще один штраф за замену мотора в этом сезоне. Пилот «Ред Булл» ранее уже получил один моторный штраф – за замену ДВС перед Гран-при Бельгии.

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