Глава дипломатической миссии Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов проинформировал о том, что американские власти начали цензурировать любые мнения, которые отличаются от их собственного, обвиняя свободномыслящих людей в том, что они получают деньги от РФ.