Антонов заявил, что США окончательно встали на путь тотальной цензуры

Глава дипломатической миссии Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов проинформировал о том, что американские власти начали цензурировать любые мнения, которые отличаются от их собственного, обвиняя свободномыслящих людей в том, что они получают деньги от РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии