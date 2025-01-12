Оборона замка в новом геймплейном трейлере Kingdom Come Deliverance 2 Чешская Warhorse Studios ...

Оборона замка в новом геймплейном трейлере Kingdom Come Deliverance 2Чешская Warhorse Studios опубликовала небольшой геймплейный ролик историко-аутентичной ролевой игры Kingdom Come Deliverance 2, где показана оборона замка.
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