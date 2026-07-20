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Кинолог назвал самые покупаемые и подходящие породы собак для маленьких квартир

Будущие хозяева при выборе питомца, который будет проживать к городской квартире, чаще всего обращают внимание на такие факторы, как отсутствие линьки или ее минимальное количество, отсутствие запаха, легкость в уходе за собакой.

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