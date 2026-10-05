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Боттас добирается из Малайзии до Сингапура необычным способом

Боттас добирается из Малайзии до Сингапура необычным способом

Боттас добирается из Малайзии до Сингапура необычным способомCadillac F1 TeamПилот Cadillac Валттери Боттас решил добраться до следующего этапа сезона Формулы 1 2026 года весьма необычным способом.

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