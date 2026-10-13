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Царьград

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Самарский губернатор потребовал ускорить вакцинацию от гриппа

Самарский губернатор потребовал ускорить вакцинацию от гриппа

Губернатор Вячеслав Федорищев потребовал от регионального минздрава нарастить темпы вакцинации против гриппа из-за отставания от плана: к 12 октября прививку сделали лишь 414,2 тыс.

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