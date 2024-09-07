Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Предлагаю приготовить заливной пирог с яблоками, в нем удачно сочетается хрустящее тесто с кисло-сладкой начинкой и сладкой заливкой, образующей удивительно вкусный кремовый слой.
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