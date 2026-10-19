Танкер с 750 тысячами баррелей сырой нефти подорвался на морской мине в Ормузском проливе, после чего на борту вспыхнул пожар.
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