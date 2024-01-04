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Razer представила первые в мире ноутбук 16-дюймовыи OLED-дисплей с частотой 240 Гц К...

Razer представила первые в мире ноутбук 16-дюймовыи OLED-дисплей с частотой 240 Гц К...

Razer представила первые в мире ноутбук 16-дюймовыи OLED-дисплей с частотой 240 ГцКомпания Razer сегодня объявила о значительных улучшениях в дисплеях своих новых игровых ноутбуков Razer Blade 16 и Razer Blade 18 нового поколения 2024 года.

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