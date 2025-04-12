Викторины, кинопоказы и экскурсии: МГЕР провела мероприятия в честь Дня космонавтики

МОСКВА, 12 апреля, ФедералПресс. Активисты МГЕР провели тематические мероприятия в регионах, в том числе поздравили жителей и сотрудников космической отрасли, а также организовали кинопоказзы и экскурсии для детей, сообщил председатель «Молодой Гвардии» Антон Демидов.