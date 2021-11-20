В Тюмени искусственный интеллект проводит обработку почти 50% обращений граждан

Ею были озвучены результаты внедрения диалоговой нейросетевой системы Тюменской области («Виртуальный консультант 72»), которая способна не только эффективно управлять процессами, но и обезопасить жителей в условиях распространения COVID-19.
Ею были озвучены результаты внедрения диалоговой нейросетевой системы Тюменской области («Виртуальный консультант 72»), которая способна не только эффективно управлять процессами, но и обезопасить жителей в условиях распространения COVID-19.
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