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Дептранс рассказал о мерах улучшения доступности городского транспорта для маломобильных пассажиров

Дептранс рассказал о мерах улучшения доступности городского транспорта для маломобильных пассажиров

Проект по оснащению метро и Московского центрального кольца (МЦК) картами доступности и сервис сопровождения в городском транспорте инспекторами Центра обеспечения мобильности (ЦОМП) позволяют делать городской транспорт удобным для маломобильных пассажиров.

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