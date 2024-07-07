Дептранс рассказал о мерах улучшения доступности городского транспорта для маломобильных пассажиров

Проект по оснащению метро и Московского центрального кольца (МЦК) картами доступности и сервис сопровождения в городском транспорте инспекторами Центра обеспечения мобильности (ЦОМП) позволяют делать городской транспорт удобным для маломобильных пассажиров.
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