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Киеву и ЕС очень больно. Впрочем, это уже не важно: Разбор реплик Путина и Трампа

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Комментарии
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Надежда
&quot;Зеленский 🤡создаст свой аналог НАТО: Киевский главарь вновь поделился своими фантазиями с журналистами&quot; )              Ого, ничёсе, как из профессионального пианиста зелька превратился в грозного генералиссимуса!))😳
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10 час.
олеся попкова
трампанушка ещё та паскуда
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7 час.
Сергей Кириллов
выбирай выражения, тётя! Ты же не на кухне...
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6 час.
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