Киеву и ЕС очень больно. Впрочем, это уже не важно: Разбор реплик Путина и Трампа

Царьград 2,43 млн подписчиков Подписаться Путь в НАТО для Украины закрыт: Трамп поддержал идею отказать стране вступать в альянс 1 минута 73 прочтения Сегодня Фото: White House/Globallookpress Президент США считает непрактичной и маловероятной перспективу вступления этой страны в Североатлантический альянс.