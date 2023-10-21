Какие запреты связаны с праздником Корсунской иконы Божией Матери и апостола из 12 Иакова Алфеева, 22 октября 2023 года Юлия Рустова22 октября 2023 года православные верующие будут отмечать день памяти Корсунской иконы Божией Матери и апостола из 12 Иакова Алфеева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии