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  • svetlana
    Отличная статья! ТАРО-загадка.Русская Школа Тар...

Какие запреты связаны с праздником Корсунской иконы Божией Матери и апостола из 12 Иакова Алфеева, 22 октября 2023 года

Какие запреты связаны с праздником Корсунской иконы Божией Матери и апостола из 12 Иакова Алфеева, 22 октября 2023 года

Какие запреты связаны с праздником Корсунской иконы Божией Матери и апостола из 12 Иакова Алфеева, 22 октября 2023 года Юлия Рустова22 октября 2023 года православные верующие будут отмечать день памяти Корсунской иконы Божией Матери и апостола из 12 Иакова Алфеева.

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