Давняя измена "не считается"?

5МИНУТКАРазвлеченияДавняя измена "не считается"? — … А сегодня мой мир просто рухнул и разбился на куски, — написала девушка на форуме. — Не знаю, как буду жить дальше.Вернуться к статье84НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАнна Желтоногова (Желтоногова.)Простить и жить дальше.Людмила СпицынаДебил! Постараться простить и забыть.АРАлександр Киевская РусьНет совершенных людей, все мы совершаем ошибки, поступки, после которых потом самим стыдно. Но мир не рухнул, мы продолжаем жить, предпочитая не вспоминать прошлое. Конечно, грамотный психолог поможет избавиться от неприятных переживаний, но в жизни эта большая редкость. Так что надо справляться с проблемой самому. - И самое простое, что можно сделать - обесценить в своем воображении прошлое событие. Если оно цветное, сделать его черно-белым. Большое по размеру - сделать малюсеньким, как точка. Фильм? - Сделать слайд. А потом все это задвинуть далеко -далеко, за горизонт.Vera DobryaginaТеперь уже ничего не сделаешь. Возможно, узнав об измене тогда, десять лет назад, вы и разбежались бы с мужем, но раз все эти годы вы и не догадывались ни о чем, да ещё и двоих детей родили, так и оставьте все как есть. Семья у вас крепкая, хорошая, муж и отец замечательный, так что ломать построенное? К такому признанию мужа надо отнестись, как к рассказу из его далёкой молодости, ну было когда-то, так у всех что-то когда-то было. А мужу вашему в церковь надо было сходить, и там исповедаться, облегчить душу, а не вам тут нервы мотать.Ирина ШестаковаГлупость совершил мужик! Простить, забыть и забить!Виктория СмолкинаФу, как с ним спать вообще, ещё и куча детей, я бы его сразу в другую комнату после признания отправила.Starikan СтаренькийИсповедь разлучницы Сергей Перевязко Какое счастье, я любима, я люблю. И дни опять бегут куда то мимо. Я счастья своего не уступлю- Оно со мной, в улыбке и незримо. Как долго я надеялась, ждала… Поверь мне, ждать уже устала. Я вся окаменела как скала. Оно не шло и мимо пролетало. И руки опускались, словно плети, И в черный креп укуталась душа, А солнце больно жжет, уже не светит. Хожу как не своя, едва дыша. Тебя я выстрадала, выплакала, вырвала, У той, что долго так тобой владела. Тебя, которого любила, просто вызнала, И много долгих лет тебя хотела. И мне плевать, что скажут у плетня, Что без отца и дочь осиротела. Что мне ее родня и ребятня… Мне все равно, я по другому не умела.Starikan СтаренькийЖИЗНЬ ДРЯННАЯ ШТУКА...НЕЛЬЗЯ ПОНЯТЬ -ГДЕ ПРАВ, ГДЕ ВИНОВАТКомментировать
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