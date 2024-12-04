«Не думаю, что проблема Мбаппе в тревоге – он был главным героем на Евро и ЧМ. Играть в «Реале» сложнее, но он вернется в лучшую форму». Экс-игрок «Мадрида» Алькорта о Килиане

– Мбаппе уже не тот игрок, каким был в «ПСЖ». – Не думаю, что это связано с тревогой. Об этом можно было бы говорить, будь он 20-летним парнем, но он зрелый игрок, он выступал в качестве главного героя на чемпионатах мира и Европы.