Иммунолог Лапа дала рекомендации по лечению при одновременном заболевании гриппом, ОРВИ и COVID-19

При тройной инфекции необходимо выявить доминантный вирус.В текущем респираторном сезоне врачи ожидают тройную инфекцию, или тридемию, когда человек одновременно может заразиться гриппом, ОРВИ и коронавирусом.
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