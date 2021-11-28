42-летний Торнтон набрал 1532-е очко в НХЛ и вышел на 13-е место в истории, обойдя Коффи

Форвард «Флориды» Джо Торнтон сделал голевую передачу в матче с «Сиэтлом» (1:4). 42-летний канадец набрал 1532-е (426+1106) очко в чемпионатах НХЛ и вышел на чистое 13-е место в истории лиги, обогнав Пола Коффи (1531).
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