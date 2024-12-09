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Блинкен: США намерены привлечь к ответственности помогавшим Башару Асаду

Блинкен: США намерены привлечь к ответственности помогавшим Башару Асаду

Госсекретарь Энтони Блинкен отметил "зверства и злоупотребления" против сирийского народа.Соединённые Штаты поддержат международные усилия по привлечению к ответственности лиц, оказавших помощь экс-президенту Сирии Башару Асаду.

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Комментарии
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Амара Карпова
Блинкин это безработный дебилище😂
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15 час.
Россиянин
А то что на Украине применяется американское химическое оружие это другое?
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14 час.

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