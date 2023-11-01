Дожди, потепления и снегопады в ноябре 2023 года: прогноз Москвы, Петербурга и Новосибирска Евгения КомароваПогода в первой неделе ноября продолжает играть в «тестовом» режиме, проверяя готовность российских регионов к наступлению настоящих холодов.
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