Актриса Дина Корзун рассказала о причинах возвращения в Россию

Российская актриса Корзун призналась, что всегда считала Россию своим домом. Как сообщает «Пятый канал», российская актриса театра и кино Дина Корзун, исполнившая роль Яи в фильме «Страна глухих», после 13 лет жизни за рубежом вернулась в Россию.