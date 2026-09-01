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Пункт-А

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Астраханские блогеры и общественники присоединятся к флешмобу против мошенничества #НеТотЗаработок

Астраханские блогеры и общественники присоединятся к флешмобу против мошенничества #НеТотЗаработок

Акция направлена на предупреждение молодежи о рисках участия в преступных схемах с использованием сим-боксов — устройств, с помощью которых злоумышленники используют сим-карты для телефонного мошенничества, в том числе для обзвона граждан с подменой номеров.

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