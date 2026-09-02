ТАСС: стрелявшему в напавшего на прихожан церкви не будут предъявлять обвинение

У правоохранительных органов нет претензий к мужчине, который застрелил напавшего на прихожан церкви Святых Жен-Мироносиц и фельдшеров на Белореченской улице в Москве.
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