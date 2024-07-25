Sabah: в смертельном ДТП с блогером МотоТаней виноват турецкий мотоциклист

Гражданин Турции Онур Обут является виновником аварии с мотоциклом в провинции Мугла, в которой погибла российская блогер Татьяна Озолина, известная в Сети как МотоТаня, сообщила газета Sabah со ссылкой на данные следствия.
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