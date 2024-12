Mafia: The Old Country будет ближе к Mafia 1 и 2, чем к Mafia 3 В интервью IGN геймдиректор Mafia: The ...

Mafia: The Old Country будет ближе к Mafia 1 и 2, чем к Mafia 3В интервью IGN геймдиректор Mafia: The Old Country Алекс Кокс и президент Hangar 13 Ник Бейнс назвали новую часть серии сравнимой с Mafia 1 и 2, а не с Mafia 3.