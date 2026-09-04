Кронштадт - окно в Россию. Часть1 Первый раз в Кронштадте я был в 2010 году и уже тогда меня он поразил своей несуразностью и былым великолепием.
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