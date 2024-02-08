В Краснодаре директор управляющей компании в Прикубанском округе потратил 30 млн из денег жильцов на покупку валюты и одаривание родственников

В Краснодаре директор управляющей компании в Прикубанском округе потратил 30 млн из денег жильцов на покупку валюты и одаривание родственниковВ ходе прокурорской проверки в Прикубанском округе Краснодара сотрудники ведомства узнали удивительные подробности из жизни бывшего генерального директора УК, которая до июня 2023 года управляла 40 многоквартирными домами.
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