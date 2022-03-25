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Qualcomm выпустит быструю и холодную платформу Snapdragon 8 Gen 1+ уже в мае

Qualcomm выпустит быструю и холодную платформу Snapdragon 8 Gen 1+ уже в мае

С тех пор как был анонсирована однокристальная система Snapdragon 8 Gen 1, начали ходить слухи о платформе Snapdragon 8 Gen 1+, которая будет производиться с использованием 4-нм технологического процесса силами TSMC, а не Samsung.

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