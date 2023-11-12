Поверья и приметы на 13 ноября связаны с почитанием святых Никодима и Спиридона Ирина ЛысенкоНародный приметы и поверья на понедельник, 13 ноября 2023 года, связаны с народным праздником, который получил на Руси название Спиридон и Никодим.