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Вечерний Новосибирск

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Новосибирск меняется благодаря поддержке регионального правительства и депутатского корпуса

Новосибирск меняется благодаря поддержке регионального правительства и депутатского корпуса

Открывая расширенное совместное заседание, Губернатор Андрей Травников подчеркнул: «Хорошо, что мы смогли встретиться в формате расширенного заседания с участием глав районов Новосибирска, заместителей, начальников департаментов мэрии города Новосибирска.

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