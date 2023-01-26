На чем прабабушки больше любили путешествовать: «на перекладных» или «на почтовых»

Даже сейчас, в XXI веке, когда уже давно никто не путешествует на лошадях на дальние расстояния, а в лучшем случае катается на них за небольшую денежку на экскурсии, мы порой используем те же самые слова, которыми пользовались наши прабабушки.
Даже сейчас, в XXI веке, когда уже давно никто не путешествует на лошадях на дальние расстояния, а в лучшем случае катается на них за небольшую денежку на экскурсии, мы порой используем те же самые слова, которыми пользовались наши прабабушки.
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