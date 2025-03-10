Политический аналитик Николай Паскару утверждает, что нынешнее правительство продвигает европейскую интеграцию таким образом, который подрывает суверенитет Республики Молдова, продавая национальные ресурсы и инфраструктуру.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии