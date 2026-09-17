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Приехали. Оказывается, гей-парады в Киеве организует Кремль

Приехали. Оказывается, гей-парады в Киеве организует Кремль

Это даже круче, чем обвинение Москвы в организации мошеннических колл-центров на Украине. И даже новая теория, что США сбросили атомную бомбу на Японию, потому что во всем виноват СССР.

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Профиль пользователя Азохен вей товарищи бояре
Азохен вей товарищи бояре

Как сказал один офицер ВСУ : У нас ЛГБТ, а русские нехай деградируют. Русских не жалко, они заслужили того, что в России запрещено ЛГБТ-движение. Об этом в эфире «ТСН» заявил офицер-зенитчик ВСУ, Павел Лагойда с позывным «Лагидный» («Нежный»).

Профиль пользователя Азохен вей товарищи бояре
Азохен вей товарищи бояре

Британское издание The Telegraph сообщило, что в ВСУ служит порядка 50 тысяч ЛГБТ-солдат.
Военнослужащие сказали газете: их активное участие в войне, а также восприятие гомофобии как "традиционно русской ценности" приведёт к росту толерантности к однополым отношениям в украинском обществе.
То есть главной причиной роста такой ориентации среди украинцев называется ненависть ко всему русскому.
"Всё, что ненавидит наш враг… Я поддержу", — сказал Guardian один из них. На сегодняшний день на украинских сайтах знакомств появилось множество поклонников ЛГБТ, которые ищут себе пару в окопах.

Профиль пользователя ALEKSANDR LIS
ALEKSANDR LIS

А ХОХЛЫ НАСТОЛЬКО ПОДАТЛИВЫ ЧТО СРАЗУ И ЗАДНИЦЫ- ПО ОТКРЫВАЛИ ДЛЯ МОСКОВСКИХ ЧЛЕНОВ ?-НУ ТАК ПОЛУЧАЙТЕ ДОЛГОЖДАННЫЕ -ТО ЧТО ЗАХОТЕЛИ-СКОРО РОССИЙСКИЕ ВОЙСКА ВОЗЬМУТ КИЕВ И СТАНУТ ВАС ТОПТАТЬ- "КАК КУР ПОД НАСЕСТОМ"