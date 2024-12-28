Прокуроры внесли предостережения председателям Духовного управления мусульман в России

МОСКВА, 28 декабря, ФедералПресс. Прокуратуры Москвы, Нижегородской и Свердловской областей, действуя по поручению Генеральной прокуратуры России, направили предостережения двум председателям региональных советов улемов и главному редактору издательского дома «Медина».
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