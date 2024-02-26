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Мишустин заявил о выделении регионам 12 млрд рублей на ЖКХ

Мишустин заявил о выделении регионам 12 млрд рублей на ЖКХ

Правительство выделит регионам 12 млрд рублей на обновление жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями, говорится 26 февраля в сообщении на сайте кабмина.

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