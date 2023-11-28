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Закон и Порядок

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"Турецкие и натовские офицеры на выход". Токаев провёл чистки в Армии Казахстана и сменил неугодных на военных из России

"Турецкие и натовские офицеры на выход". Токаев провёл чистки в Армии Казахстана и сменил неугодных на военных из России

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.  Сказать, что господин Токаев нас удивил, это значит не сказать ничего.

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Комментарии
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Elena Guseva
&quot;генерал-майор&quot; - со строчной буквы.
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14 час.
Владимир Ботюк
👍
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13 час.
Леонид Руси
А что вода...? Пусть приезжают и закачивают у нас воду из рек... А то вишь... реку повепни в их сторону... А лес тоже пересадить? В Казахстане же лесов нет?
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13 час.

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