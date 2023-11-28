"Турецкие и натовские офицеры на выход". Токаев провёл чистки в Армии Казахстана и сменил неугодных на военных из России

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Сказать, что господин Токаев нас удивил, это значит не сказать ничего.
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