Москва возглавила рейтинг качества жизни среди регионов России

Москва стала лидером России по качеству жизни В 2023 году в топ-5 Рейтинга качества жизни, составленного Агентством стратегических инициатив (АСИ), вошли Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Республика Татарстан.
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