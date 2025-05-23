Реформа ООН в соответствии с интересами мирового большинства назрела и перезрела

Каждому, кто знаком с компьютером, известен термин «форматирование» – приведение носителя (диск, флешка и тому подобное) в упорядоченное, рабочее состояние, в процессе чего данные, сохранённые на носителе безвозвратно теряются.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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