В ГД предложили ограничить информацию о самостоятельном изготовлении вейпов

Депутат Государственной Думы Игорь Антропенко выступил с инициативой внести поправки в законопроект, который предусматривает возможность внесудебной блокировки сайтов, занимающихся продажей табачных изделий.
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