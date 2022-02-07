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США планируют направить до 350 тысяч долларов на обеспечение «финансовой стабильности» СМИ на Украине

США планируют направить до 350 тысяч долларов на обеспечение «финансовой стабильности» СМИ на Украине

Посольство США в Киеве намерено предоставлять украинским СМИ и медиаорганизациям "актуальные и эффективные инструменты" в целях обеспечения финансовой стабильности в период "пандемии и кризиса".

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