Количество разрешенных мест для летнего купания на Могилевщине по сравнению с сезоном-2023 не изменилось.

Решениями горрайисполкомов Могилевской области в текущем году определено 61 место отдыха у водных объектов с организацией купания, сообщили в Могилевском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
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