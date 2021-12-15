Губернатор Василий Голубев пообещал подписать ряд документов по снятию антиковидных ограничений

Накануне Нового года правительство Ростовской области соберет оперативный штаб, для того, чтобы рассмотреть несколько документов по ослаблению антиковидных мер на период проведения новогодних мероприятий, сообщает пресс-служба губернатора области.
Накануне Нового года правительство Ростовской области соберет оперативный штаб, для того, чтобы рассмотреть несколько документов по ослаблению антиковидных мер на период проведения новогодних мероприятий, сообщает пресс-служба губернатора области.
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