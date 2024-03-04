В Госдуме предложили заблокировать «Википедию» из-за статей о VPNИнтернет-энциклопедию «Википедия» могут заблокировать из-за статей о популяризации VPN-сервисов и способах обхода блокировок, сообщил зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.
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