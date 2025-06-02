КНДР раскритиковала доклад Запада о сотрудничестве Москвы и Пхеньяна

Министерство иностранных дел КНДР подвергло критике доклад так называемой Многосторонней группы мониторинга соблюдения санкций, который касается сотрудничества Москвы и Пхеньяна, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
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