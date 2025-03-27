Армия России выбила врага из части Гуево и берёт в клещи поселок в Курском приграничье (КАРТА)

Армия России выбила врага из северной части Гуево и берёт в клещи поселок в Курском приграничье. Группировка войск «Север» продолжает штурм одного из последних оккупированных посёлков в Курском приграничье, который еще частично удерживают силы спецназа, десантники и пехота ВСУ.