Армия России выбила врага из северной части Гуево и берёт в клещи поселок в Курском приграничье. Группировка войск «Север» продолжает штурм одного из последних оккупированных посёлков в Курском приграничье, который еще частично удерживают силы спецназа, десантники и пехота ВСУ.
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