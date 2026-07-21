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На каких условиях может закончиться конфликт на украинском плацдарме

На каких условиях может закончиться конфликт на украинском плацдарме

Эпопея с вооруженным конфликтом на Украине длится уже пятый год, и пока не просматриваются варианты его прекращения.

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Комментарии
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SK
Sergey Korotun
Сюсюкание и размазывание войны дало свои результаты
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2 м.
Геннадий Шилов
Ну что ? Ситуация понятна в основном ! Надо готовить рушники и куравай ! Договариваться ! А потом нужно трубить во все СМИ, что Мы Победили, но все это надо делать после выборов, иначе народ не поймет вообще......
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2 м.
АШ
Анатолий Шадрин
А вам это ничего не напоминает? СССР, Афганистан, 10 лет войны под названием «выполнение интернационального долга» с никому непонятными целями и неопределенным ее окончанием, бесславный уход оттуда на подобии того, что недавно случилось там же с США, и как ее результат - развал, уничтожение СССР! Кстати, когда СССР не стало, Збигнев Бжезинский неоднократно рассказывал, что никакой это был не «интернациональный долг», а провокация пиндосов, и когда это случилось, то Бжезинский позвонил Картеру и сказал: «Господин Президент, теперь у русских есть свой Вьетнам!» Вот и с Украиной похоже на то же! Никакая это не СВО Путина по спасению России от НАТО, а спланированная провокация Запада по втягиванию нас в войну, в которой мы не можем победить, направленная на развал Российской Федерации.
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2 м.