Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ивановской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт крупной растраты бюджетных средств

Полицейские установили, что в декабре 2019 года департаментом строительства и архитектуры Ивановской области были приняты и оплачены работы по государственному контракту на разработку проектной документации на капитальный ремонт здания кинотеатра в г.
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